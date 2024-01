British Land Company Aktie: Nach so langer Zeit …

Weitere Suchergebnisse zu "British Land":

Analysten bewerten British Land Co PLC-The neutral

Die Analystenbewertung für die Aktie von British Land Co PLC-The zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 3 negative Einschätzungen vorliegen, was im Durchschnitt zu einer "neutralen" Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 310 GBP. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 398,9 GBP könnte die Aktie um -22,29 Prozent fallen, was einer "negativen" Empfehlung entspricht. Die Gesamtempfehlung für die British Land Co PLC-The-Aktie lautet daher "neutral".

Stimmung und Buzz

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung für Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf British Land Co PLC-The wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer "negativen" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt keine wesentlichen Veränderungen. Das langfristige Stimmungsbild wird daher insgesamt als "negativ" bewertet.

Technische Analyse

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der British Land Co PLC-The-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 344,3 GBP lag, während der aktuelle Kurs bei 398,9 GBP liegt, was einer Abweichung von +15,86 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "positiven" Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 363,22 GBP, was ebenfalls über dem aktuellen Schlusskurs liegt und somit zu einer weiteren "positiven" Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "positive" Bewertung für die einfache Charttechnik.

Anleger

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Aktienbewertung. In den sozialen Medien wurden in letzter Zeit weder positive noch negative Meinungen zu British Land Co PLC-The veröffentlicht. Jedoch konzentrierten sich die Diskussionen insbesondere auf positive Themen rund um das Unternehmen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anlegerstimmung als "neutral".

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für die Aktie von British Land Co PLC-The basierend auf den verschiedenen Analysen und Bewertungen.