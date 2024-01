British Land Company Aktie: Es wird konkret!

Die technische Analyse der British Land Co PLC-The zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 344,76 GBP liegt. Da der Aktienkurs selbst bei 402,1 GBP gehandelt wird und somit einen Abstand von +16,63 Prozent aufweist, erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 369,35 GBP, was einer Differenz von +8,87 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal gewertet wird. Die Gesamtbewertung basierend auf beiden Zeiträumen lautet demnach "Gut".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes lässt sich feststellen, dass die British Land Co PLC-The-Aktie über einen längeren Zeitraum eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch auf eine positive Veränderung hin, weshalb eine Einschätzung als "Gut"-Wert gegeben ist. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für British Land Co PLC-The in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über British Land Co PLC-The besonders positiv diskutiert, wobei an vier Tagen positive Themen dominierten und an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren überwiegend positive Themen präsent, was zu einer heutigen "Gut"-Einschätzung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die British Land Co PLC-The-Aktie liegt bei 30, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage Basis (34,37) keine überkaufte oder überverkaufte Situation, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für British Land Co PLC-The.