- British American Tobacco: Imageprobleme trüben Fundamentaldaten

Weitere Suchergebnisse zu "British American Tobacco":

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

stellen Sie sich vor, es gäbe eine Aktie mit einer Dividendenrendite von deutlich über 9% für die kommenden Jahre und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,16 im Jahr 2023 sowie einem Wert von 6,70 für das Jahr 2024. Würde das Ihr Interesse wecken? Jetzt sage ich Ihnen noch dazu: Es handelt sich um einen Tabakkonzern, der in etwa 180 Ländern jährlich mehr als 600 Milliarden Zigaretten verkauft. Vor Kurzem wurde dieser Konzern zu einer Strafe von USD629 Millionen verurteilt wegen Umgehung der Sanktionen gegen Nordkorea durch den Verkauf von Zigaretten. Die Rede ist vom Tabakriesen British American Tobacco.

Zigaretten: Negatives Image in westlichen Ländern

Der Zigarettenmarkt hat sich in den letzten Jahrzehnten zumindest in westlichen Ländern stark verändert. In den siebziger Jahren war...