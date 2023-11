British American Tobacco-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Weitere Suchergebnisse zu "British American Tobacco":

Der Aktienkurs von British American Tobacco hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -17,39 Prozent verzeichnet, was mehr als 21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Tabak"-Branche insgesamt verzeichnete eine mittlere Rendite von -1,96 Prozent, wobei British American Tobacco auch hier mit 15,44 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich British American Tobacco ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen beiden Wochen wurden positive Themen in den Diskussionen zunehmend thematisiert, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 5 positive Signale und 0 negative Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer negativen Bewertung führt. Jedoch wurde auch eine positive Stimmungsänderung identifiziert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von British American Tobacco als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 6,48 insgesamt 73 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Tabak". Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".