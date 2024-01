British American Tobacco Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Der Aktienkurs von British American Tobacco verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -24,45 Prozent, was im Vergleich zum Durchschnitt für Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor (6,29 Prozent) eine Unterperformance von 30,73 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Tabakbranche liegt bei -3,1 Prozent, wobei British American Tobacco aktuell um 21,35 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die British American Tobacco derzeit mit einem Wert von 38,46 als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 63 deutet darauf hin, dass die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung für British American Tobacco in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt eher neutral, wobei in den letzten Tagen vor allem negative Themen im Fokus standen. Dennoch zeigt die Analyse aus den sozialen Medien ein "Gut"-Signal, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte eine Verschlechterung der Stimmungslage bei gleichzeitiger Zunahme der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

