British American Tobacco Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Der Kurs-Gewinn-Verhältnis, auch bekannt als KGV, ist ein wichtiger Indikator für die fundamentale Analyse von Aktien. In diesem Zusammenhang wird British American Tobacco als unterbewertet eingestuft, da das KGV mit einem Wert von 6 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 28,37. Dies entspricht einem Abstand von 79 Prozent, weshalb der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende weist British American Tobacco eine Dividendenrendite von 9,9 % auf, was 6,12 Prozentpunkte höher ist als der Durchschnitt der Tabakbranche von 3,77 %. Diese höhere Rendite führt ebenfalls zur Einstufung als "Gut".

Die Bewertung anhand des Relative Strength Index (RSI) zeigt gemischte Ergebnisse. Der 7-Tage-RSI liegt bei 80,37, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 48,64, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält British American Tobacco daher eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist hingegen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. In den vergangenen Wochen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was die Einschätzung als "Gut" bestätigt. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Anleger-Stimmung für British American Tobacco.