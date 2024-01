British American Tobacco Aktie: Das war ja klar …

Die British American Tobacco-Aktie wird von langfristigen Analysten positiv eingeschätzt. Von insgesamt vier Bewertungen sind zwei als "Gut" und zwei als "Neutral" eingestuft. Im letzten Monat gab es keine Updates von Seiten der Analysten. Das Kursziel der Aktie wird auf 3575 GBP festgelegt, was eine potenzielle Performance von 52,26 Prozent bedeuten würde. Aktuell liegt der Preis bei 2348 GBP. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Tabakbranche hat die British American Tobacco-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,45 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -3,11 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -21,34 Prozent im Branchenvergleich. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite bei 7,09 Prozent, wobei British American Tobacco um 31,54 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von British American Tobacco liegt bei 5, verglichen mit einem Durchschnittswert von 25,1 in der Tabakbranche, was einer Unterbewertung um ca. 77 Prozent entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird der Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe zugesprochen.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI), der die "Überkauft"- oder "Überverkauft"-Situation einer Aktie einschätzt, ergibt sich folgendes Bild: Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 40,38 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die British American Tobacco-Aktie in diesem Punkt der Analyse als "Neutral" bewertet.