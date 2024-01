British American Tobacco Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Der Relative Strength Index (RSI) von British American Tobacco zeigt, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird, da der RSI bei 14,29 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 64, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich erzielte British American Tobacco in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,45 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Tabak"-Branche liegt die Aktie damit um -20,57 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Rendite mit -30,28 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einer Unterperformance und einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein positives Signal bezüglich der Einschätzungen und Stimmungen rund um British American Tobacco. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Dadurch wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Auch auf fundamentalen Kriterien basierend kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,89 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt.

Insgesamt wird die Aktie von British American Tobacco daher als angemessen bewertet, sowohl in Bezug auf den RSI als auch auf die Anlegerstimmung und fundamentale Kriterien.