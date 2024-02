British American Tobacco Aktie: Der nächste starke Knaller!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei British American Tobacco wird der 7-Tage-RSI mit 41,28 Punkten bewertet, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 44,57, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist British American Tobacco ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 28,25 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz über British American Tobacco in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Jedoch wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung auf dieser Stufe führt.

Die Dividendenrendite von British American Tobacco beträgt 9,9 Prozent, was 6,13 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Insgesamt wird British American Tobacco aufgrund des RSI, der fundamentalen Kriterien, der Stimmung und der Dividendenpolitik mit einer "Neutral" bis "Gut"-Bewertung analysiert.