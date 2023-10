British American Tobacco-Aktie: Das ist hart!

Weitere Suchergebnisse zu "British American Tobacco":

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die British American Tobacco-Aktie zeigt in dieser Woche ein Plus von 2,3 % und hat am Donnerstag bei 2534 GBX geschlossen. Dennoch bleibt die Aktie für den Monat im Negativbereich mit einem Minus von 1,6 %. Zusätzlich zu den Marktschwankungen kommt eine entscheidende Entwicklung hinzu: Die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) hat mehrere aromatisierte E-Zigarettenprodukte des Unternehmens verboten. Dieser Schritt könnte sowohl kurz- als auch langfristige Auswirkungen auf die British American Tobacco-Aktie haben, vor allem im Hinblick auf die E-Zigarettenmarke Vuse, die eine Schlüsselrolle im Umsatzportfolio des Unternehmens spielt.

Kurzfristiges Plus von 2,3 % in der Woche

Monatliches Minus von 1,6 %

Regulatorische Hürden durch die FDA

Die Bedeutung der FDA-Entscheidung

Die FDA hat sechs aromatisierte...