British American Tobacco Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Der Aktienkurs von British American Tobacco hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,45 Prozent erzielt, was eine Unterperformance von -20,57 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Tabakbranche bedeutet. Im Vergleich dazu lag die mittlere Rendite im "Verbrauchsgüter"-Sektor bei 5,83 Prozent, und British American Tobacco lag um 30,28 Prozent darunter. Somit erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Bei einer Dividendenrendite von 9,16 % liegt British American Tobacco 5,35 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt, was zu einer Bewertung "Gut" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der British American Tobacco liegt bei 14,29, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung "Gut" in dieser Kategorie führt. Der RSI25 liegt bei 64, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Von insgesamt 4 Analystenbewertungen für die British American Tobacco-Aktie aus den letzten zwölf Monaten sind 2 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Für den letzten Monat ergibt sich eine Gesamteinschätzung "Neutral" auf kurzfristiger Betrachtungsbasis. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 3575 GBP, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 51,48 Prozent steigen könnte, was zu einer Empfehlung "Gut" führt.

Insgesamt erhält British American Tobacco von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.