British American Tobacco Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die British American Tobacco-Aktie wird derzeit in verschiedenen Analysen und Bewertungen unter die Lupe genommen. Bei der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 2571,49 GBP liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 2307,5 GBP liegt und somit einen Abstand von -10,27 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 2403,42 GBP, was einer Differenz von -3,99 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal für die Aktie ergibt.

In Bezug auf die Dividende weist British American Tobacco eine Dividendenrendite von 9,16 Prozent auf, was über dem Branchendurchschnitt von 3,8 Prozent liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Dividendenpolitik, die von der Redaktion als "Gut" eingestuft wird.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie haben sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings wurde auch eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Basis daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass die British American Tobacco in den letzten 12 Monaten 2 Mal als "Gut", 2 Mal als "Neutral" und kein einziges Mal als "Schlecht" bewertet wurde. Somit erhält der Titel langfristig von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Zudem wird eine Entwicklung des Kurses von 2307,5 GBP um 54,93 Prozent erwartet, wodurch ein mittleres Kursziel von 3575 GBP entsteht, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

Insgesamt ergibt sich also für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut" für die British American Tobacco-Aktie.