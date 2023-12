British American Tobacco Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "British American Tobacco":

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von British American Tobacco hat in letzter Zeit viel Aufmerksamkeit in den sozialen Medien erhalten. Überwiegend wurden positive Meinungen veröffentlicht, und es gab weder starke positive noch negative Themen rund um das Unternehmen. Daraus ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung. Analytische Studien deuten jedoch darauf hin, dass hauptsächlich positive Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt positiven Stimmung bei den Anlegern führt.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung wird die British American Tobacco-Aktie insgesamt positiv bewertet, da es 2 Kaufempfehlungen, 2 neutrale Empfehlungen und keine negativen Bewertungen gab. Kurzfristig betrachtet wird die Aktie als neutral eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die British American Tobacco-Aktie liegt bei 3575 GBP, was einem erwarteten Anstieg von 54,66 Prozent entspricht.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von British American Tobacco wurde anhand der Anzahl der Beiträge und der Änderung der Stimmung untersucht. Dabei ergab sich eine starke Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führte. Allerdings gab es eine negative Änderung der Stimmungslage, was zu einer insgesamt negativen Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von British American Tobacco insgesamt neutral eingestuft. Der RSI7 liegt bei 41,53 und der RSI25 bei 62,43, was zu einer neutralen Empfehlung führt.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung und die Analysteneinschätzung für die British American Tobacco-Aktie überwiegend positiv sind, während das langfristige Stimmungsbild und der Relative Strength-Index neutral bzw. negativ sind.