British American Tobacco Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von British American Tobacco liegt derzeit bei 6, was unter dem Branchendurchschnitt von 27,64 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

In technischer Hinsicht zeigt die 200-Tage-Linie (GD200) der British American Tobacco einen aktuellen Wert von 2481,88 GBP, was dazu führt, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der Aktienkurs selbst liegt bei 2376 GBP, was einen Abstand von -4,27 Prozent zum GD200 bedeutet. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 2356,75 GBP erreicht, was einer Differenz von +0,82 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist British American Tobacco eine Dividendenrendite von 9,9 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Tabak (3,84 %) eine höhere Ausschüttung bedeutet. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut".

Im Bereich Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für British American Tobacco in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Daraus ergibt sich eine Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Aktie der British American Tobacco derzeit als "Gut" aufgrund der Dividende, jedoch als "Schlecht" aufgrund des gefallenden Interesses der Marktteilnehmer bewertet wird.