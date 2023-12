British American Tobacco Aktie: Was soll die Aufregung?

Weitere Suchergebnisse zu "British American Tobacco":

Die British American Tobacco wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 beträgt 2643,17 GBP, was bedeutet, dass der Aktienkurs (2311,5 GBP) um -12,55 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage von 2472,36 GBP führt zu einer Abweichung des Aktienkurses um -6,51 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine starke Aktivität bei der Beitragsanzahl und Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings ist die Rate der Stimmungsänderung negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor und zeigt aktuell eine "Neutral"-Bewertung. Obwohl überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden und weder stark positive noch negative Themen die Diskussionen dominierten, werden insgesamt mehr "Gut"-Signale abgegeben.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 9,16 Prozent, was 5,41 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Tabak, 3,75) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die British American Tobacco-Aktie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

Daraus ergibt sich insgesamt eine vielschichtige Bewertung der British American Tobacco-Aktie basierend auf verschiedenen Aspekten wie dem gleitenden Durchschnittskurs, dem Sentiment und der Dividendenrendite.