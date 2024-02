British American Tobacco Aktie: Was kann da noch kommen?

Für British American Tobacco gibt es aus den letzten zwölf Monaten 1 positive, 2 neutrale und 0 negative Bewertungen von Analysten, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im vergangenen Monat gab es keine Updates von Analysten zu British American Tobacco. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 3433,33 GBP, was einem möglichen Anstieg um 44,9 Prozent vom letzten Schlusskurs (2369,5 GBP) entspricht, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In Bezug auf die Stimmung und das Interesse der Investoren und Internetnutzer ergibt sich ein positives langfristiges Bild. Die Diskussionsintensität war hoch, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Veränderung der Stimmung zeigt ebenfalls eine positive Tendenz, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 2517,95 GBP liegt, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs (2369,5 GBP) liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt dagegen auf ähnlichem Niveau wie der letzte Schlusskurs und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Im Vergleich zur Tabak-Branche hatte British American Tobacco in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,93 Prozent, was einer Underperformance von -11,1 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Im Vergleich zum Verbrauchsgüter-Sektor lag die Rendite sogar um 18,68 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.