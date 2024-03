British American Tobacco Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. British American Tobacco wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas langfristigeren RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 39,12 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25-Wert liegt bei 49,66, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei British American Tobacco derzeit 9. Dies ergibt eine positive Differenz von +6,04 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt, wodurch das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie eine Rendite von -18,75 Prozent, was 20,06 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Verbrauchsgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Tabakbranche beträgt -4,29 Prozent, und British American Tobacco liegt aktuell 14,46 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse wird die British American Tobacco-Aktie mithilfe von trendfolgenden Indikatoren bewertet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 2489,8 GBP, und der letzte Schlusskurs liegt mit 2366,5 GBP auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2352,62 GBP, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.