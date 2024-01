British American Tobacco Aktie: Viel Lärm um nichts?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen im Zeitverlauf in Relation. Betrachten wir den RSI für British American Tobacco auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 46,55 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 48,68 im neutralen Bereich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird British American Tobacco somit als "Neutral" für diesen Aspekt der Analyse bewertet.

In Bezug auf die Anlegerstimmung geben Diskussionen in den sozialen Medien kein eindeutiges Signal ab. Die Kommunikation ist derzeit uneinheitlich, obwohl in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein. Darüber hinaus konnten im zurückliegenden Zeitraum vier Handelssignale ermittelt werden, davon 4 positive und 0 negative. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut" Aktie. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von British American Tobacco bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Die Analyse von insgesamt 4 Bewertungen von Analysten aus den vergangenen zwölf Monaten ergibt, dass 2 Bewertungen als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Im Durchschnitt wird somit eine "Gut"-Bewertung für das Wertpapier abgegeben. Aus dem letzten Monat liegen keine aktualisierten Bewertungen vor. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie von British American Tobacco um 53,24 Prozent steigen könnte. Dies führt zu einer Empfehlung als "Gut"-Rating von den Analysten.

Im Vergleich zur "Tabak"-Branche hat die British American Tobacco-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,45 Prozent erzielt. Dies stellt eine Underperformance von -23,63 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt dar. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Rendite mit -32,1 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.