British American Tobacco Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von British American Tobacco liegt bei einem Wert von 5, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 25,49 (Tabak) deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende weist British American Tobacco eine Dividendenrendite von 9,16 % auf, was 5,36 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt von 3,8 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der mögliche Mehrgewinn höher ist als üblich.

Analysten bewerten die langfristige Aussicht der British American Tobacco-Aktie insgesamt als "Gut", mit 2 guten, 2 neutralen und 0 schlechten Bewertungen. Kurzfristig erhält die Aktie jedoch eine neutrale Bewertung, da innerhalb eines Monats keine positiven oder negativen Einschätzungen vorliegen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 3575 GBP, was einer potenziellen Performance von 52,16 Prozent entspricht, was zu der Gesamtbewertung "Gut" führt.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der aktuell bei 38,46 liegt, was als neutral eingestuft wird. Die Ausdehnung auf 25 Tage ergibt ebenfalls einen neutralen Wert von 63, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Neutral".