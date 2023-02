British American Tobacco Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie British American Tobacco, die im Segment "Tabak" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 22.02.2023, 13:48 Uhr, an ihrer Heimatbörse London mit 3157.83 GBP.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über British American Tobacco wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An acht Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Sell" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält British American Tobacco auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

2. Dividende: British American Tobacco schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Tabak auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 7,65 % und somit 4,57 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 3,08 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei British American Tobacco beträgt das aktuelle KGV 8,05. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Tabak" haben im Durchschnitt ein KGV von 35,38. British American Tobacco ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.