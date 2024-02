British American Tobacco Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und wird auf einer Skala von 0 bis 100 bewertet. Der RSI der British American Tobacco liegt bei 29,64, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 40 für die British American Tobacco, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Analysten haben die Aktie der British American Tobacco in den letzten zwölf Monaten mit 2 positiven, 2 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen, was zu einer langfristigen Gesamtbewertung von "Gut" führt. Für den letzten Monat liegen keine neuen Bewertungen vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 3575 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 51,16 Prozent bedeutet und daher als "Gut" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv, mit 0 negativen und 3 positiven Signalen. Dadurch ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf der Anleger-Stimmung.

Die Dividendenrendite von British American Tobacco liegt bei 9,9 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 3,78 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.