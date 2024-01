British American Tobacco Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "British American Tobacco":

Die langfristige Analysteneinschätzung für die British American Tobacco-Aktie lautet "Gut", basierend auf insgesamt 2 positiven, 2 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Innerhalb eines Monats wurden keine positiven Einschätzungen abgegeben, eine neutrale Bewertung wurde jedoch verzeichnet. Das aktuelle Kursziel der Analysten liegt bei 3575 GBP, was einer potenziellen Performance von 52,16 Prozent entspricht.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet British American Tobacco im Vergleich zur Branchendurchschnitt eine Rendite von 9,16 % aus, was 5,36 Prozentpunkte über dem Durchschnitt liegt und somit als positiv bewertet wird.

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich der British American Tobacco-Aktie hat sich in den letzten vier Wochen verschlechtert. Die Kommunikationsfrequenz hingegen hat zugenommen. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Negative Themen standen in den Diskussionen der letzten Tage im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Eine Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien ergab jedoch ein positives Signal, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Anleger-Stimmung für die British American Tobacco-Aktie.