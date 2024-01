British American Tobacco Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Aktie von British American Tobacco wird derzeit von Analysten mit "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 2 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Es liegen keine Analystenupdates zu British American Tobacco aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 3575 GBP, was einem Aufwärtspotential von 54,93 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 2307,5 GBP. Insgesamt erhält die British American Tobacco-Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Investoren, die aktuell in die Aktie von British American Tobacco investieren, können bei einer Dividendenrendite von 9,16 % gegenüber dem Branchendurchschnitt in der Tabakindustrie einen Mehrertrag von 5,36 Prozentpunkten erzielen. Dies deutet darauf hin, dass die Dividenden des Unternehmens höher ausfallen, was die Bewertung "Gut" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns unterstützt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von British American Tobacco liegt bei 5,89, was unter dem Branchendurchschnitt von 25,04 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) der British American Tobacco liegt bei 76,16, was zur Einstufung "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 48,43 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" auf technischer Ebene.