British American Tobacco Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

British American Tobacco weist am 12.08.2023, 00:19 Uhr einen Kurs von 2546.17 GBP an der Börse London auf. Das Unternehmen wird unter "Tabak" geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir British American Tobacco einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob British American Tobacco jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: British American Tobacco erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 2 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu British American Tobacco vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (3733,33 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 45,1 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 2573 GBP), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. British American Tobacco erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. British American Tobacco weist derzeit eine Dividendenrendite von 9,15 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt ("Tabak") von 3,72 %. Mit einer Differenz von lediglich 5,43 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Buy" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 6,58 und liegt mit 67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Tabak) von 19,98. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält British American Tobacco auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

