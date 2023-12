British American Tobacco Aktie: Quo vadis?

Weitere Suchergebnisse zu "British American Tobacco":

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über British American Tobacco in den sozialen Medien. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Anzahl der Beiträge zu einer Aktie gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über British American Tobacco mehr diskutiert als üblich, was zu einer steigenden Aufmerksamkeit führt und somit zu einem "Gut"-Rating für die Aktie insgesamt.

Im Vergleich zur "Tabak"-Branche hat British American Tobacco in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,39 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -12,17 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von 3,81 Prozent im letzten Jahr um 21,2 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle RSI-Wert für British American Tobacco liegt bei 41,53, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 62, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Somit ergibt sich insgesamt für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

In den letzten zwölf Monaten liegen 2 positive, 2 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten für British American Tobacco vor, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Allerdings haben die Analysten, die kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, eine durchschnittliche Empfehlung von "Neutral" (0 positiv, 2 neutral, 0 negativ) abgegeben. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 3575 GBP, was einer potenziellen Steigerung um 54,66 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Aktie aus Sicht der Analysten somit eine "Gut"-Empfehlung.