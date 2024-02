British American Tobacco Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die Dividendenrendite von British American Tobacco liegt derzeit bei 9,9 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,77 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. Die Aktie des Unternehmens verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,93 %, was 18,8 % unter dem Durchschnitt der Verbrauchsgüterbranche liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Tabakbranche beträgt -3,71 %, wobei British American Tobacco aktuell 12,22 % unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der British American Tobacco liegt bei 72,25, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 47,24 und wird daher als "Neutral" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt British American Tobacco eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich für British American Tobacco in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".