British American Tobacco Aktie: Der Knall ist da!

Die Aktienanalyse von British American Tobacco zeigt gemischte Bewertungen und eine insgesamt negative Performance im Vergleich zur Branche.

Langfristig betrachtet wird die Aktie von 18 Analysten als "Neutral" eingestuft. Es gab eine gute Bewertung, zwei neutrale Bewertungen und keine schlechten Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten erwartet wird, liegt bei 3433,33 GBP, was einer Erwartung von 49,05 Prozent entspricht. Derzeit liegt der Schlusskurs bei 2303,5 GBP, was als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von British American Tobacco als neutral betrachtet wird. Der RSI7-Wert beträgt 83,4, was als "Schlecht" gilt, während der RSI25-Wert von 53,81 eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen dominierten positive Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des Titels führt. Die Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien ergab 0 "Schlecht"- und 2 "Gut"-Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die Branchenvergleichsleistung hat British American Tobacco in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,75 Prozent erzielt, was eine Unterperformance von -14,35 Prozent im Vergleich zur Tabakbranche bedeutet. Auch im Vergleich zum Verbrauchsgüter-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 21,62 Prozent unter dem Durchschnitt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Aktie von British American Tobacco gemischte Bewertungen erhält und in Bezug auf die Performance im Vergleich zur Branche und zum Sektor als "Schlecht" eingestuft wird.