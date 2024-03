British American Tobacco Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. Allerdings gab es verstärkte Gespräche über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen British American Tobacco. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen zeigen eine Gleichverteilung von Kauf- und Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Wer derzeit in die Aktie von British American Tobacco investiert, kann sich über eine Dividendenrendite von 9,9 % freuen. Dies bedeutet einen Mehrertrag von 6,09 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Tabaksektor. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat die Aktie von British American Tobacco im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,75 Prozent erzielt, was 20,91 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Tabak" beträgt -4,65 Prozent, und British American Tobacco liegt aktuell 14,1 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Gemäß dem Relative Strength-Index ist die Aktie von British American Tobacco neutral. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert von 76,4 führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung, während der RSI25-Wert von 56,4 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.