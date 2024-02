British American Tobacco Aktie: Jetzt wird es spannend!

Der Aktienkurs von British American Tobacco hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -15,93 Prozent erzielt, was mehr als 19 Prozent unter der durchschnittlichen Performance von Unternehmen aus dem Verbrauchsgütersektor liegt. Die Tabakbranche insgesamt hat eine mittlere Rendite von -4,46 Prozent erzielt, wobei British American Tobacco mit 11,47 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wurde der Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating verliehen.

Bezogen auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV von British American Tobacco 6, während vergleichbare Unternehmen aus der Tabakbranche im Durchschnitt ein KGV von 28 aufweisen. Somit ist das Unternehmen aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In technischer Hinsicht wird die British American Tobacco derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 2529,41 GBP, während der Kurs der Aktie bei 2435 GBP um -3,73 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 2348,38 GBP, was einer Abweichung von +3,69 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In den Diskussionen in den sozialen Medien wird überwiegend positiv über British American Tobacco gesprochen. Sowohl in den Kommentaren als auch in den Meinungen wurde in den vergangenen Wochen und Tagen vermehrt Positives über das Unternehmen erwähnt. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft. Insgesamt ist die Aktie von British American Tobacco aus Sicht der Anlegerstimmung angemessen bewertet.