British American Tobacco Aktie: Jetzt geht’s los!

Im letzten Jahr haben Analysten insgesamt 1 positive, 2 neutrale und 0 negative Einschätzungen zu British American Tobacco abgegeben, was im Durchschnitt zu einer neutralen Bewertung führt. Es liegen keine aktuellen Updates von Analysten zu dieser Aktie vor. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 3433,33 GBP, was einen Anstieg um 41,76 Prozent vom aktuellen Schlusskurs (2422 GBP) bedeuten würde. Dies wird daher als positive Empfehlung bewertet.

Die Dividendenrendite beträgt 9,9 Prozent, was 6,13 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die British American Tobacco-Aktie eine gute Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite von British American Tobacco bei -15,93 Prozent, was mehr als 19 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Tabakbranche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -4,19 Prozent, wobei British American Tobacco mit 11,74 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage liegt bei 41,28 Punkten, was bedeutet, dass die British American Tobacco-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher neutral bewertet wird. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält British American Tobacco daher eine neutrale Bewertung für diesen Punkt der Analyse.