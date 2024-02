British American Tobacco Aktie: Ist das noch normal?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die British American Tobacco-Aktie: Der Wert beträgt aktuell 34. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 45,14 ebenfalls im neutralen Bereich. Somit erhält die Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für British American Tobacco.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" weist die Aktie von British American Tobacco eine Rendite von -15,93 Prozent auf, was mehr als 19 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Tabak"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -3,95 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei British American Tobacco mit 11,98 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Analysteneinschätzung für British American Tobacco ergibt insgesamt ein "Neutral"-Rating, da 1 Kaufempfehlung, 2 neutrale Empfehlungen und 0 negative Einschätzungen vorliegen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für British American Tobacco beträgt 3433,33 GBP, was einem potenziellen Anstieg um 42,26 Prozent entspricht. Dies führt zu einem "Gut"-Rating.

Investoren, die in die Aktie von British American Tobacco investieren, können bei einer Dividendenrendite von 9,9 % einen Mehrertrag von 6,12 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielen. Dadurch erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens ein "Gut"-Rating.