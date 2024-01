British American Tobacco Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Weitere Suchergebnisse zu "British American Tobacco":

Die Analystenbewertung für British American Tobacco basiert auf den Einschätzungen der letzten zwölf Monate. Von insgesamt 4 Bewertungen sind 2 positiv, 2 neutral und keine negativ, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. In Bezug auf kurzfristige Studien der letzten 30 Tage gilt die Aktie als neutral. Das durchschnittliche Kursziel, basierend auf den Analystenmeinungen, liegt bei 3575 GBP. Dies würde einem Anstieg um 55,74 Prozent vom letzten Schlusskurs (2295,5 GBP) entsprechen, was als "Gut"-Empfehlung gewertet wird.

Das Anleger-Sentiment für British American Tobacco ist neutral, da in den sozialen Medien weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen gab es auch keine starken positiven oder negativen Themen im Meinungsmarkt, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der British American Tobacco derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 2611,13 GBP, während der Kurs der Aktie bei 2295,5 GBP liegt, was einer Abweichung von -12,09 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von -5,91 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite von British American Tobacco mit -24,45 Prozent deutlich unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor. Auch im Vergleich zur "Tabak"-Branche liegt die Rendite mit -3,38 Prozent um 21,06 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.