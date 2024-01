British American Tobacco Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Weitere Suchergebnisse zu "British American Tobacco":

Derzeit gibt es interessante Entwicklungen bei British American Tobacco. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 5, was bedeutet, dass die Börse 5,89 Euro für jeden Euro Gewinn von British American Tobacco zahlt. Dies ist 74 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Tabakbranche gezahlt werden. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich eine neutrale Entwicklung. Der RSI liegt bei 51,3, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Ebenso ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau für den RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist. Damit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung auf "Neutral" aufgrund der technischen Analyse.

Die Dividendenrendite der British American Tobacco-Aktie beträgt 9,16 Prozent und liegt damit 5,35 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Dadurch erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Gut"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang.

Die Anleger-Stimmung bei British American Tobacco ist insgesamt eher neutral, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zur Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Darüber hinaus ergab die Analyse aus den sozialen Medien ein Gut-Signal, was zu einer "Gut" Empfehlung auf dieser Stufe führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigen sich interessante Aspekte bei British American Tobacco, die auf eine neutrale Entwicklung hindeuten.