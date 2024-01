British American Tobacco Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die Aktie von British American Tobacco wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,89 bewertet, was 79 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 27,43. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und wird daher aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 9,16 Prozent, was 2,48 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 6,67 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Dividendenpolitik von British American Tobacco.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit der Aktie von British American Tobacco weisen auf eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Stimmungsänderung hin. Daher wird in diesem Bereich eine "Schlecht"-Einstufung vorgenommen.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Aktie von British American Tobacco eine Performance von -24,45 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Tabakbranche eine Underperformance von -23,63 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum Verbrauchsgüter-Sektor liegt die Rendite 32,1 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie von British American Tobacco ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

British American Tobacco kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich British American Tobacco jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen British American Tobacco-Analyse.

British American Tobacco: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...