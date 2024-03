British American Tobacco Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger in Bezug auf die British American Tobacco-Aktie im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht". In Bezug auf die Diskussionsintensität gab es jedoch keine signifikante Veränderung, weshalb die Aktie ein "Neutral"-Rating erhält.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über British American Tobacco überwiegend positiv gesprochen, mit sieben Tagen positiver und vier Tagen negativer Kommunikation. In den letzten Tagen hat sich jedoch die Stimmung zugunsten negativer Themen verschoben, was zu einer aktuellen "Neutral"-Einschätzung führt. Tiefergehende Analysen zeigen jedoch insgesamt eine positive Stimmung, wodurch die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für British American Tobacco liegt bei 68, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating nach RSI-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich ein durchschnittlicher Schlusskurs von 2505,41 GBP über die letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 2333,5 GBP, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 2350,86 GBP, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die British American Tobacco-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.