British American Tobacco Aktie: Es wird konkret!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Hierbei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenwert von 0 bis 100 normiert. Der RSI für British American Tobacco beträgt 29,64, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 40,21, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Zusammen ergibt sich ein Rating von "Gut".

Im Vergleich zur Tabakbranche erzielte British American Tobacco in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,93 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 0,29 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -16,22 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Verbrauchsgütersektor lag die Rendite mit 7,22 Prozent im letzten Jahr weit unter dem Durchschnitt, nämlich um 23,15 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Von insgesamt 4 Analystenbewertungen in den letzten 12 Monaten waren 2 "Gut", 2 "Neutral" und keine "Schlecht". Zusammen ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel von 3575 GBP ergibt ein Aufwärtspotential von 51,16 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde British American Tobacco von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" in Bezug auf die Anlegerstimmung führt. Jedoch wurden auch 1 Gut-Signal herausgefiltert, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anlegerstimmung.