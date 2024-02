British American Tobacco Aktie: Es wird konkret!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von British American Tobacco beträgt derzeit 6, was bedeutet, dass die Börse 6 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 78 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Tabak", der derzeit bei 27 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie daher auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Aktie von British American Tobacco zeigt einen Wert von 37,03 für den RSI7 (sieben Tage) und 41,44 für den RSI25 (25 Tage), was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat British American Tobacco im letzten Jahr eine Rendite von -15,93 Prozent erzielt, was 22,7 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Verbrauchsgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Tabak" beträgt 0,02 Prozent, und British American Tobacco liegt aktuell 15,95 Prozent darunter, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Analysten haben der Aktie von British American Tobacco in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht" Einstufungen gegeben, was zu einer langfristigen Gesamtbewertung als "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 3575 GBP, was einer erwarteten Kursentwicklung von 52 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt. Daher ergibt sich insgesamt die Einschätzung der Analysten für die Aktie von British American Tobacco als "Gut".