British American Tobacco Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator für die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, wobei die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen insgesamt bezogen werden. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 100 wird als Normspanne betrachtet. Der RSI der British American Tobacco liegt aktuell bei 29,64, was darauf hinweist, dass die Situation als überverkauft angesehen wird. Daher wird die Bewertung als "Gut" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 40, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet und daher als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der British American Tobacco liegt aktuell bei 6, was 79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Tabak) von 27 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Anleger-Stimmung bei British American Tobacco in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich anhand der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was darauf hinweist, dass der Titel insgesamt als "Gut" eingeschätzt wird. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 0 Schlecht- und 3 Gut-Signale, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik zeigt sich, dass die Dividendenrendite der British American Tobacco mit 9,9 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Tabak"-Branche weist eine Dividendenrendite von 3,78 auf, was einer Differenz von +6,12 Prozent zur British American Tobacco-Aktie entspricht. Basierend auf diesem Ergebnis erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.