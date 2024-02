British American Tobacco Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

In den letzten vier Wochen wurden bei British American Tobacco keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von British American Tobacco derzeit bei 9,9 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 3,78 Prozent liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die British American Tobacco als überverkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus und zeigt einen neutralen Wert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse hat die British American Tobacco-Aktie einen Abstand von -7,11 Prozent zur 200-Tage-Linie und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein neutraler Wert, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.