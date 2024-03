British American Tobacco Aktie: Augen auf!

Die British American Tobacco-Aktie hat in den letzten zwölf Monaten von insgesamt 3 Analystenbewertungen 1 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht" erhalten, was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 3433,33 GBP, was einen Anstieg um 45,08 Prozent vom letzten Schlusskurs von 2366,5 GBP bedeutet. Daher lautet die Empfehlung "Gut".

Die Anleger-Stimmung für British American Tobacco war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, basierend auf sozialen Medienkommentaren und -meldungen. Die überwiegend negativen Themen rund um den Wert führten zu einer "Schlecht"-Einstufung. Zudem wurden 2 exakt berechenbare Schlecht-Signale herausgefiltert, was die "Schlecht"-Empfehlung bestätigt.

Der Relative Strength Index (RSI) bewertet die British American Tobacco-Aktie auf kurzfristiger (7-Tage) und etwas längerfristiger (25-Tage) Basis mit "Neutral". Der 7-Tage-RSI liegt bei 39,12 Punkten, während der RSI25 bei 49,66 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat die British American Tobacco-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -18,75 Prozent erzielt, was 20,06 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Tabak-Aktien beträgt -4,29 Prozent, und British American Tobacco liegt aktuell 14,46 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.