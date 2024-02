British American Tobacco Aktie: Alles kein Problem!

Die technische Analyse der British American Tobacco-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 2510,61 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 2388 GBP liegt damit auf einem ähnlichen Niveau, mit einem Unterschied von -4,88 Prozent. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2348,71 GBP) liegt nahe dem letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von +1,67 Prozent. Daher erhält die Aktie auch auf dieser kurzfristigen Basis ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die British American Tobacco-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 54, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 44,09) zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Die Gesamtanalyse der RSIs führt daher zu einem "Neutral"-Rating für die British American Tobacco-Aktie.

Die langfristige Meinung von Analysten ergibt ebenfalls eine Einschätzung von "Neutral", basierend auf 1 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 3433,33 GBP, was einer erwarteten Performance von 43,77 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte British American Tobacco in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,93 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Tabak"-Branche eine Underperformance von -11,68 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Aktie ebenfalls 18,75 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.