British American Tobacco ADR Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Der Aktienkurs von British American Tobacco hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -15,93 Prozent erzielt, was mehr als 19 Prozent unter dem Durchschnitt der Verbrauchsgüterbranche liegt. Die durchschnittliche Rendite der Tabakbranche in diesem Zeitraum betrug -4,19 Prozent, wobei British American Tobacco mit 11,74 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Um die aktuelle Über- oder Unterbewertung einer Aktie zu beurteilen, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Bei British American Tobacco zeigt der 7-Tage-RSI einen Wert von 41,28 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 44,57, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Insgesamt wurde die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Darüber hinaus konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen festgestellt werden, während die Kommunikationsfrequenz leicht zurückging. Insgesamt erhält British American Tobacco auf dieser Stufe ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.