British American Tobacco ADR Aktie: Pleite oder Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Banyan Acquisition Corp":

Die Aktie von British American Tobacco bietet aktuell eine attraktive Dividendenrendite von 9,9 %. Im Vergleich zur Branchenkonkurrenz im Tabaksektor bedeutet dies einen Mehrertrag von 6,12 Prozentpunkten. Damit bewertet sich die Ausschüttungspolitik des Unternehmens positiv mit einem Rating von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse wird die British American Tobacco derzeit als "Neutral" eingestuft. Der aktuelle gleitende Durchschnittskurs liegt bei 2520,12 GBP, während der Kurs der Aktie selbst bei 2413,5 GBP um -4,23 Prozent darüber liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage zeigt eine Abweichung von +3,11 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die Einschätzung der Analysten für die British American Tobacco fällt insgesamt "Neutral" aus. Von den in den letzten 12 Monaten abgegebenen Empfehlungen waren 1 Kauf, 2 Neutral und 0 Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 3433,33 GBP, was einem potenziellen Anstieg des Aktienkurses um 42,26 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" durch die Analysten.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Verbrauchsgütersektor hat die British American Tobacco in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -15,93 Prozent erzielt, was mehr als 19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Tabakbranche insgesamt verzeichnete eine mittlere Rendite von -3,95 Prozent, wobei die British American Tobacco auch hier mit einer Rendite von 11,98 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie für das vergangene Jahr.