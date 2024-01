British American Tobacco ADR Aktie: Keine Panik!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf zu betrachten. Aktuell liegt der RSI für British American Tobacco bei 38,46, was auf ein neutrales Signal hinweist. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 63, was ebenfalls als neutrales Signal interpretiert wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Grundlage des RSI mit "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich British American Tobacco ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen Wochen standen besonders negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Darüber hinaus ergab die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ein positives Signal, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet British American Tobacco im Vergleich zur Branche Tabak eine höhere Rendite von 9,16 % aus, was 5,36 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt und somit als "Gut" eingestuft wird.

Im Vergleich zum Vorjahr erzielte die Aktie eine Rendite von -24,45 Prozent, was 30,73 Prozent unter dem Durchschnitt des Verbrauchsgütersektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche Tabak beträgt -3,1 Prozent, und British American Tobacco liegt 21,35 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

