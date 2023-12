British American Tobacco ADR Aktie: Hammer-Nachricht!

Die Stimmung rund um Aktien ist für Investoren ein wichtiger Indikator. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Eine starke Aktivität von Beiträgen und Diskussionen deutet auf ein gutes langfristiges Stimmungsbild hin. Bei der Aktie von British American Tobacco zeigte die Beitragsanzahl eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Allerdings verzeichnete die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, was zu einem "Schlecht"-Rating führte.

Auch das Anleger-Sentiment ist ein bedeutender Indikator. Zuletzt wurden überwiegend positive Meinungen zu British American Tobacco in den sozialen Medien veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führte. Analytische Studien zeigten jedoch überwiegend positive Signale, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führte.

Insgesamt ergibt sich laut Analysten eine Bewertung von "Gut" für British American Tobacco, da überwiegend positive Einschätzungen vorliegen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 3575 GBP, was einer Entwicklung um 54,66 Prozent entspricht und daher auch eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse ergab hingegen eher negative Ergebnisse. Sowohl der gleitende Durchschnittskurs über 200 Tage als auch über 50 Tage deuteten auf eine negative Entwicklung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führte.