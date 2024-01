British American Tobacco ADR Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Weitere Suchergebnisse zu "British American Tobacco":

In den letzten zwölf Monaten haben 4 Analysten ihre Bewertungen zur British American Tobacco-Aktie abgegeben. Davon waren 2 "Gut", 2 "Neutral" und keine "Schlecht". Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für die Aktie. Kurzfristig betrachtet liegen innerhalb eines Monats keine "Gut"-, 1 "Neutral"- und keine "Schlecht"-Bewertungen vor. Daher wird die Aktie aktuell als "Neutral" bewertet. Die Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3575 GBP festgelegt, was ein Aufwärtspotenzial von 55,74 Prozent bedeutet. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 2295,5 GBP ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt mit einem Wert von 65,08 eine "Neutral"-Einstufung für die British American Tobacco-Aktie. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 71,36 jedoch ein Indikator für eine "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Gesamteinschätzung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf überwiegend negative Meinungen und eine neutrale Stimmung rund um die Aktie hin. Daraus ergibt sich für unsere Redaktion die Einschätzung, dass das Unternehmen als "Neutral" bewertet werden sollte.

Im Branchenvergleich erzielte British American Tobacco in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,45 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Tabak"-Branche im Durchschnitt um -3,59 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -20,86 Prozent im Vergleich zur Branche. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Aktie 29,84 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt und somit zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.