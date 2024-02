British-Airways-Mutter IAG profitiert von steigender Reiselust

LONDON (dpa-AFX) - Die British-Airways-Mutter IAG hat im vergangenen Jahr dank einer steigenden Nachfrage nach Reisen Umsatz und Gewinn kräftig erhöht. So stiegen die Erlöse um mehr als ein Viertel auf rund 29,5 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in London mitteilte. Nach Steuern verdiente die Airline-Gruppe knapp 2,7 Milliarden Euro, ein Vielfaches der 431 Millionen Euro im Vorjahr. Dabei verbuchte IAG auch im Schlussquartal deutliche Zuwächse.

2023 erholte sich das Sitzplatzangebot auf Vor-Corona-Niveau auf 95,7 Prozent, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Im vierten Quartal waren es sogar 98,6 Prozent. Für das laufende Jahr zeigte sich IAG optimistisch und erwartet eine anhaltend robuste Nachfrage nach Reisen. Die Kapazität soll um sieben Prozent ausgeweitet werden./nas/mne/stk