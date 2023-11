Britischer Premierminister entlässt umstrittene Innenministerin

LONDON (dts Nachrichtenagentur) - Der britische Premierminister Rishi Sunak hat seine umstrittene Innenministerin Suella Braverman von ihrem Posten entlassen. Der bisherige Außenminister James Cleverly soll das Amt übernehmen, wie die Regierung mitteilte. Wer wiederum Cleverly im Außenministerium ersetzen soll, blieb zunächst unklar - es gibt aber Anzeichen dafür, dass es überraschend der frühere Regierungschef David Cameron sein könnte: Er wurde am Montag dabei gesichtet, als er den Amtssitz von Sunak in der Downing Street betrat.

Braverman äußerte sich auch bereits zu ihrer Entlassung: Demnach sei es "das größte Privileg ihres Lebens" gewesen, als Innenministerin zu dienen - mehr werde sie "zu gegebener Zeit" zu sagen haben. Die Ministerin war zuletzt unter anderem wegen eines Artikels in der Zeitung "The Times" in die Kritik geraten. Darin hatte sie Teilen der Polizei vorgeworfen, propalästinensische Demonstranten bevorzugt zu behandeln.

Foto: über dts Nachrichtenagentur