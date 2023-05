Britischer Minister: Vermittlerrolle Chinas in Ukraine wünschenswert

WASHINGTON (dpa-AFX) - Eine chinesische Vermittlerrolle für einen Friedensschluss in der Ukraine wäre nach Ansicht Londons wünschenswert. Das sagte der britische Außenminister James Cleverly am Dienstag während eines Besuchs in den USA.

Chinas Präsident Xi Jinping könne sein "erhebliches Maß an Einfluss" auf den russischen Staatschef Wladimir Putin nutzen, um einen "gerechten und dauerhaften" Friedensschluss herbeizuführen, sagte Cleverly bei einer Veranstaltung der US-Denkfabrik Atlantic Council.

Wenn eine solche Intervention Chinas helfe, die Souveränität der Ukraine wieder herzustellen und den Abzug russischer Truppen bewirke, habe er daran nichts auszusetzen, so er konservative britische Politiker weiter. Es müsse sich aber um eine echte Initiative handeln, nicht nur den Versuch, Schlagzeilen zu machen.

China hatte Ende Februar - ein Jahr nach Beginn der russischen Invasion - ein Positionspapier zu dem Krieg veröffentlicht, das international auf Skepsis gestoßen war. Darin rief China zu einem Waffenstillstand und zu Verhandlungen auf, schien aber zugleich die russische Argumentation zu übernehmen. Kritiker werfen China vor, in dem Konflikt nicht neutral zu sein - auch, weil es die russische Invasion bis heute nicht verurteilt hat./cmy/DP/he