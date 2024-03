Britischer Finanzminister legt Haushaltspläne vor

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Finanzminister Jeremy Hunt will am Mittwoch (ca. 13.30 Uhr MEZ) im Parlament seine Haushaltspläne vorstellen. Erwartet wird, dass die konservative Regierung mit Blick auf die Parlamentswahl in diesem Jahr einige Steuergeschenke verteilen könnte. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird Hunt ankündigen, den Beitragssatz zur Sozialversicherung erneut zu senken - diesmal um zwei Punkte.

Zudem gab es Gerüchte, Hunt könne Steuererleichterungen für wohlhabende Ausländer mit Wohnsitz außerhalb Großbritanniens streichen. Von dieser Regel hatte auch die Ehefrau von Premierminister Rishi Sunak in der Vergangenheit profitiert. Eine Senkung der Einkommensteuer, wie sie der rechte Flügel von Sunaks Tory-Partei fordert, dürfte aber nicht kommen.

Aus Sicht von Kommentatoren sind die Haushaltspläne eine der letzten Chancen für die Konservativen, das Ruder noch herumzureißen. Sie liegen in allen Umfragen deutlich hinter der sozialdemokratischen Oppositionspartei Labour. Ein genauer Wahltermin ist bisher nicht bekannt. Als wahrscheinlich gilt der Herbst, aber Experten schließen auch eine Abstimmung bereits im Mai nicht aus - vor allem, wenn Hunts Budget bei konservativen Kommentatoren auf Zustimmung stoßen sollte.

König Charles III. dürfte über die Grundzüge bereits Bescheid wissen. Traditionell empfing das Staatsoberhaupt den Schatzkanzler am Vortag des Budgets zu einer Audienz im Buckingham-Palast./bvi/DP/nas